Liverpool : Diogo Jota out pour 6 à 8 semaines

Tous les chirurgiens potentiels y ont jeté un coup d'œil, aucune intervention n'est nécessaire. Mais il sera absent pendant un moment. Nous ne savons pas exactement mais un mois et demi, deux mois semblent convenir. Nous ne savons pas exactement. » À noter que le défenseur grec

The boss has provided an update on the knee injury @DiogoJota18 sustained in Wednesday's Champions League clash 👇

— Liverpool FC (@LFC) December 13, 2020

Et un de plus. Liverpool compte un nouveau résidant à l'infirmerie au sein de son effectif en la personne de Diogo Jota. Le Portugais de 24 ans s'est blessé au genou à la suite d'un choc survenu lors de la dernière journée de la Ligue des Champions entre le club de la Mersey et le FC Midtjylland mercredi dernier. La nouvelle n'a certainement pas dû faire plaisir à Jürgen Klopp, le technicien des Reds. Selon le communiqué publié par le club anglais, la blessure de l'homme en forme du côté des Reds, ne nécessite pas d'opération de chirurgie mais une certaine période de repos. En marge du match entre Liverpool et Fulham ce dimanche, l'ancien coach de Dortmund s'est exprimé sur son joueur : « C'est plus grave que ce que nous craignons au départ mais moins grave que je ne le pensais à la lecture du diagnostic.L'indisponibilité de Diogo Jota est une grosse tuile pour la formation de Jürgen Klopp tant elle semblait dépendante de lui pendant ces dernières semaines. Depuis son arrivée en provenance de Wolverhampton, soit 17 matchs toutes compétitions confondues, l'ailier a marqué à 9 reprises. Cette absence ne devrait pas apaiser le courroux de l'entraîneur allemand à propos de l'enchaînement des matchs et du manque de récupération des joueurs. Pour rappel, Klopp est déjà privé de Virgil Van Djik, Joe Gomez et James Milner. Fort heureusement, il a pu compter récemment sur les retours de Trent Alexander-Arnold, Alisson, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain.