Alors que les comptables du FC Barcelone font des heures supplémentaires pour essayer de déterminer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas cet été, d'autres acteurs majeurs tournent autour de leurs atouts les plus précieux. Le seul joueur avec lequel ils n'ont aucun pouvoir de négociation est Ousmane Dembélé. L'ailier français est en fin de contrat cet été et les dirigeants catalans semblent résignés à le perdre gratuitement, cinq ans après en avoir fait le deuxième joueur le plus cher de leur histoire.

Les Reds à l'affût

L'opinion générale était que le Paris Saint-Germain était le mieux placé pour le recruter, mais les rapports ont révélé qu'ils n'étaient plus intéressés par lui suite à un changement de direction. Xavi a tout fait pour le garder au club et, à ce titre, cela aura été un coup de pouce pour son projet. Pourtant, Sport a révélé qu'un autre acteur financier avec lequel Barcelone aurait du mal à rivaliser est désormais dans le jeu. Liverpool a été en contact avec l'agent du joueur et envisage de tenter de l'emmener à Anfield. Les Reds ont également un œil sur un autre talent blaugrana. Annoncé comme l'un des piliers de l'entrejeu barcelonais pour la prochaine décennie, Gavi est en négociation pour un nouveau contrat. Ces discussions n'ont pas encore abouti et Liverpool serait prêt à payer sa clause libératoire de 50 millions d'euros, toujours selon Sport.