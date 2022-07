Il promet de s’accrocher

Darwin Nunez, la recrue phare de Liverpool, est resté muet à l’occasion de ses deux premières sorties avec les Reds. Lors de la défaite en amical contre Manchester United puis le succès contre Crystal PalaceCela lui a valu les premières critiques de la part des observateurs anglais et aussi fans de l’équipe.L’ancien benfiquiste, qui a couté la bagatelle de 100M€ aux vice-champions d’Europe, n’est pas resté insensible à ses remarques négatives.Sur son compte Instagram, il a publié une série de photos où on le voit à l’œuvre contre les Eagles, ajoutant un emoji doigt sur les lèvres ainsi qu'un autre qui pointe son oreille. Pas besoin d’être un génie pour en comprendre la signification.Du côté d’Anfield, on espère maintenant que le nouveau transfuge se montre aussi expressif sur le terrain qu’il ne l’est en dehors.