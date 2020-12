Liverpool : Déjà 40 matchs d'absence pour Keita

Keita vers la sortie ?

Il fallait voir la mine désabusée de Jürgen Klopp en détaillant son onze de départ contre West Bromwich Albion, ce dimanche, pour comprendre l'état d'esprit du coach envers Naby Keita, l'un de ses milieux de terrain. Titulaire le week-end dernier lors de l'humiliation administrée par les Reds de Liverpool à Crystal Palace (0-7), le Guinéen était sûr, tout comme les suiveurs du club de la Mersey, de pouvoir enchaîner lors de cette 15eme journée de Premier League. Malheureusement, une fois de plus, le natif de Conakry s'est fait trahir par son corps. « Il est, encore une fois, un peu blessé, malheureusement. Rien d’autre à dire », a confié le coach allemand, très triste par rapport à son joueur. Et pour cause, Naby Keita a manqué, en comptant le match de ce dimanche, sa 40eme rencontre déjà avec Liverpool depuis le 1er juillet 2018 et la date de son arrivée sur le sol britannique.Après avoir débuté à Istres puis être parti à Salzbourg, Naby Keita avait filé au RB Leipzig avec lequel il a participé à plus de 70 matchs avec le club allemand. En juillet 2018 et au regard des performances, Liverpool décidait de lui faire confiance en l'achetant pour cinq ans (jusqu'en 2023) et près de 52 millions d'euros. Avec seulement 50 matchs disputés en un peu plus de deux ans, pas sûr que l'affaire soit finalement rentable.Même si Jürgen Klopp n'a pas évoqué la nature, l'origine et le délai de guérison, c'est un nouveau coup dur pour le joueur qui ne parvient pas à enchaîner dès que son corps le laisse tranquille. Fortement utilisé avec la Guinée lors des fenêtres internationales, Keita s'est souvent plaint de douleurs aux ischio-jambiers ou encore récemment au niveau de la cuisse droite. L'an dernier, il a longtemps souffert d'une blessure à l'aine et au bassin qui a mis du temps à complètement guérir. Et pour ne rien arranger à ses affaires cette saison, le milieu de terrain a été diagnostiqué positif à la Covid-19 mi-octobre, lui faisant manquer cinq matchs avec Liverpool. Avec sept buts et quatre passes décisives mais un contrat qui court jusqu'en 2023, il est fort possible que les Reds lui cherchent une porte de sortie au regard du tarif investi.