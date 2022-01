Liverpool : Danjuma dans le viseur

Danjuma est devenu l'une des recrues les plus chères de tous les temps de Villarreal pendant l'été, arrivant de Bournemouth pour 23,5 millions d'euros. Et depuis, il a produit exactement ce que le Sous-marin jaune pensait qu'il ferait, avec neuf buts et trois passes décisives. Mais selon le Daily Express, Liverpool s'intéresse désormais sérieusement à Danjuma.

Villarreal peut faire une bonne affaire

Avec un certain nombre de joueurs offensifs clés partis à la Coupe d'Afrique des Nations, dont Mo Salah et Sadio Mané, Liverpool pourrait se tourner vers Danjuma pour combler le vide. Mais Villarreal sera extrêmement réticent à vendre sa recrue estivale vedette six mois seulement après son arrivée. S'ils le vendent, le prix devrait avoisiner les 50 millions d'euros, ce qui permettrait à Villarreal de doubler son budget en l'espace de six mois. C'est un dossier à suivre de près ce mois-ci.