Kenny Dalglish a été testé positif au Covid-19. Le technicien écossais, considéré comme une légende à Liverpool après avoir été joueur et entraîneur du club, a été admis à l'hôpital ce mercredi. Il serait asymptomatique et son état serait bon. "Sir Kenny a été admis à l'hôpital le mercredi 8 avril pour le traitement d'une infection qui nécessitait des antibiotiques par voie intraveineuse, a indiqué le club de la Mersey dans un communiqué officiel. Conformément aux procédures actuelles, il a par la suite été testé pour le COVID-19 bien qu'il n'ait auparavant présenté aucun symptôme de la maladie. De façon inattendue, le résultat du test était positif mais il reste asymptomatique".



"Avant son admission à l'hôpital, Sir Kenny avait choisi de s'isoler volontairement pendant plus de temps que la période recommandée avec sa famille, explique également le club. Il exhorterait tout le monde à suivre les directives pertinentes du gouvernement et des experts dans les jours et les semaines à venir. Il voudrait saisir cette occasion pour remercier le brillant personnel du NHS, dont le dévouement, la bravoure et le sacrifice devraient être au centre de l’attention de la nation en cette période extraordinaire. Il demande également qu’on leur donne l’espace nécessaire pour faire leur travail pendant une période extrêmement difficile pour eux et que la vie privée de sa propre famille soit respectée. Il a hâte d'être bientôt à la maison", a conclu le Liverpool FC.