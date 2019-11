Liverpool creuse encore, Tottenham grimpe

Liverpool a encore souffert. Mais les Reds se sont, une nouvelle fois, rapprochés du titre. A domicile, les champions d’Europe se sont offerts Brighton (2-1) au bout d’une rencontre à suspense. A l’entame du dernier quart d’heure, Alisson Becker s’est aventuré en dehors de sa surface et a commis l’irréparable en stoppant le ballon de la main. Quelques instants après l’expulsion logique du portier brésilien, le club de la Mersey a tremblé. Sur le coup franc suivant, Dunk a profité de l’inattention d’Adrian, gardien remplaçant, pour réduire la marque. Les leaders de Premier League ont bataillé et profité des deux buts de Van Dijk, inscrits en première période sur deux coups de pied arrêtés parfaitement frappés par Alexander-Arnold, pour empocher trois points supplémentaires.



Les Spurs font un bond en avant



Les hommes de Jürgen Klopp comptent désormais onze points d’avance sur City, et autant sur Leicester, qui reçoit Everton ce dimanche. Surpris par un but de Cresswell en début de deuxième période et battu par West Ham (0-1), Chelsea n’en a pas profité pour raccrocher le podium. Tottenham, lui, a fait un sérieux bond en avant. Vainqueurs de Bournemouth (3-2), avec un doublé de Dele Alli - sur un nuage depuis l’arrivée de José Mourinho - et un but d’attaquant de Moussa Sissoko, les Spurs sont passés de la dixième à la cinquième place provisoire, confirmant ainsi leur renouveau. Le début d’aventure de l’ex Special One chez les Spurs est réussi. Le club londonien a aligné trois succès de rang, inscrivant dix buts au total. Tout n’est pas parfait pour les Lilywhites, qui ont encore encaissé deux buts en fin de match. Mais la dynamique est retrouvée.