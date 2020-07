Liverpool-City, drôle de passage de témoin

Si les Reds, qui avaient visiblement un peu trop fêté le titre de champion acquis quelques jours plus tôt, ont été littéralement balayés par Manchester City jeudi soir (4-0), pour le Liverpool de Jürgen Klopp, tout, ou presque, avait commencé dans ce même Etihad Stadium, en novembre 2015. Arrivé quelques mois plus tôt, le technicien allemand avait mis en place une tactique agressive qui avait fait merveille, et permis aux Reds de s’imposer 4-1 face aux hommes de Manuel Pellegrini, à l’issue d’une véritable démonstration. Malgré ce coup d’éclat, ils allaient terminer cette première saison de l’ère Klopp à la 8e place de Premier League, s’inclinant à deux reprises en finale, en Ligue Europa et en League Cup.



Les deux saisons suivantes, l’ancien entraîneur allemand n’a pas réussi à se défaire de son étiquette de loser magnifique, terminant deux fois au pied du podium en championnat et échouant en finale de la Ligue des champions 2018. Mais c’est bien cette année que Liverpool a franchi un palier. Notamment grâce aux arrivées successives de Virgil van Dijk, en janvier, puis d’Alisson ou encore de Fabinho. Des recrues qui ont considérablement renforcé un secteur défensif jusqu’alors trop friable. Malgré une saison 2018-2019 exceptionnelle, conclue par la conquête d’une sixième Ligue des champions, le titre de champion d’Angleterre allait encore leur échapper, pour un petit point (97 contre 98 à Manchester City).



Klopp : "On est au milieu de quelque chose, pas à la fin"



Mais cette saison, les Reds, sacrés pour la première fois depuis 1990, auront été tout simplement impressionnants, malgré la large, mais compréhensible, défaite de jeudi. Et l’équipe de Pep Guardiola, qui coince systématiquement en Ligue des champions, souffre aujourd’hui surtout défensivement, comme le Liverpool d’avant 2018. "On doit remplacer certains joueurs, a reconnu le Catalan dans une interview au Mirror. Mais ce n’est pas un désastre, ou une mauvaise chose. Ça fait partie du football."



Si les Citizens risquent de dépenser beaucoup cet été, à Liverpool, on assure que l’heure n’est pas aux folies sur le marché des transferts. Plus pragmatique que Guardiola, Klopp ne veut pas pour autant se reposer sur ses lauriers. "On ne va pas défendre notre titre la saison prochaine, mais partir à l’assaut de ce nouveau championnat. On est au milieu de quelque chose, pas à la fin, a-t-il expliqué en conférence de presse. Quand vous pensez avoir atteint le sommet, vous êtes déjà en train de redescendre et on ne ressent pas ça. Franchement, je ne me sens pas pleinement satisfait. C’est juste une étape supplémentaire, une énorme, mais pas la seule chose dont je veux parler avec les joueurs quand on se retrouvera dans 20 ans."

Guardiola ''très heureux" de la démonstration de City :