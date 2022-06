C'est une situation que Liverpool a anticipée et pour laquelle le club a pris des dispositions - que Salah reste ou parte. Sadio Mané a décidé de ne pas aller au bout de ses 12 mois de contrat avec les Reds et a rejoint le Bayern Munich - mais au moins Liverpool a récupéré la plupart de ce qu'il a payé pour lui en 2016. Salah, en revanche, a confirmé qu'il sera toujours un joueur de Liverpool la saison prochaine - même s'il n'a pas renouvelé, et si rien ne change d'ici janvier, il pourra commencer à négocier avec d'autres clubs et partir à cette époque l'année prochaine sans que le club ne reçoive un centime.

Fowler voit Salah partir

Personne ne sait si Salah, ou son agent, fait le pari de survivre à cette saison et de s'assurer un contrat plus rentable pour 2023/24. Robbie Fowler, qui a vu l'Egyptien dévorer bon nombre des records de son club au cours des cinq dernières années, dit qu'il n'est pas au courant de la situation de Salah, mais qu'il connaît suffisamment bien le fonctionnement du club pour avoir une idée de la façon dont il va s'y prendre.



Dans sa chronique pour le Mirror, Fowler a expliqué pourquoi il pense que Salah n'est pas plus près d'accepter de nouveaux termes avec Liverpool. "Je ne vais pas prétendre savoir ce qui se passe avec son contrat, mais la réponse est clairement : pas grand-chose. Et cela laisse tellement de questions sans réponse. Une chose est évidente, le club a fait des calculs très clairs, précis et sans émotion avec Mané. Il aura 31 ans en avril, il a une énorme quantité de course dans les jambes, et il voulait un énorme contrat en tant que l'un des meilleurs joueurs du monde", a écrit Fowler, ajoutant : "Je ne le blâme pas pour cela. Mané est l'égal de pratiquement toutes les stars mondiales du moment, et il voulait à juste titre cette reconnaissance avec le tarif en vigueur pour le dernier gros contrat de sa carrière (...) Je ne connais pas toutes les réponses, mais ce qui me semble évident, c'est que les dirigeants ne vont pas casser leur structure salariale pour garder Salah"..