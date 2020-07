Liverpool célèbre le titre par une belle victoire / Premier League (J37)

Pour sa dernière sortie à domicile de la saison, Liverpool a accueilli le trophée du champion d’Angleterre. Pour ce couronnement, il fallait juste s’assurer que le résultat sur le terrain, juste avant les festivités, soit positif. Ainsi, les Reds ont mis un point d’honneur à s’imposer face à leur adversaire du jour, Chelsea (5-3). Ce ne fut cependant pas sans mal. Même s’ils avaient trois buts de retard au tableau d’affichage, les Londoniens ont vendu chèrement leur peau.

Avant le temps additionnel de la première période, Liverpool menait en effet 3-0 et pensait se diriger vers un large succès. Naby Keita avait donné le ton de la partie en trouvant la faille sur une puissante frappe de 20 mètres (23e). Il fut ensuite imité par Trent Alexander-Arnold, buteur sur un magnifique coup franc (38e). Enfin, Gigi Wijnaldum a corsé l’addition sur une reprise de près suite à une remise de Mohamed Salah (43e).

13 - Trent Alexander-Arnold's assist for Roberto Firmino's goal was his 13th in this season's Premier League, breaking his own record for most assists by a defender in a single season in the competition (previously 12 in 2018-19). Delivery. pic.twitter.com/v84oD9gL1h

— OptaJoe (@OptaJoe) July 22, 2020