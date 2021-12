Liverpool carbure, Chelsea cale / Premier League (J17)

Après le large succès de Manchester City face à Leeds United (7-0) un peu plus tôt dans la semaine, Chelsea et Liverpool avaient une réponse à donner ce jeudi soir, pour le compte de la 17e journée de Premier League. Et dans ces deux affiches alléchantes, ce sont les Reds qui ont réalisé la meilleure opération en domptant Newcastle (3-1). Shelvey avait pourtant ouvert le score rapidement (0-1, 7e), mais les Magpies ont ensuite cédé face à la pression des pensionnaires d'Anfield. En deux temps, trois mouvements, Diogo Jota (1-1, 21e) puis Mo Salah (2-1, 25e) ont renversé leur adversaire du soir. En seconde période, Alexander-Arnold a inscrit un troisième but pour sceller la victoire de Liverpool dans les dernières minutes (3-1, 87e).

Chelsea fait du surplace

Liverpool prend donc ses distances avec Chelsea, désormais relégué à 3 points après son match nul face à Everton (1-1). Depuis quelques semaines, l'équipe de Thomas Tuchel est moins souveraine. Défensivement, notamment, avec une fragilité surprenante lorsqu'elle mène au score. Elle l'a encore prouvé ce jeudi en concédant une égalisation frustrante quatre petites minutes après le but de Mount (1-0, 70e), Branthwaite permettant aux Toffees de refaire surface (1-1, 74e). Une réaction sera attendue rapidement pour le club londonien, qui a déjà perdu du terrain dans cette lutte à trois pour le titre.