Liverpool: Avec Salah et Van Dijk face à City

A l'occasion du Community Shield qui l'oppose ce dimanche à Manchester City, Liverpool se présente avec une équipe solide, au sein de laquelle Virgil Van Dijk et Joe Gomez formeront la charnière centrale, tandis que Mohamed Salah, Roberto Firmino et Divock Origi se chargeront de l'animation offensive.

Du côté de City, Sergio Agüero débutera sur le banc, tandis que Raheem Sterling, Bernardo Silva et Leroy Sané seront titulaires à l'avant. La nouvelle recrue, Rodri, débutera également la rencontre.

Le onze de Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Origi

Le onze de Man City: Bravo - Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko - Rodri, David Silva, De Bruyne - Sane, Bernardo Silva, Sterling

XI | Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Rodri, Silva (C), De Bruyne, Sane, Bernardo, Sterling



Subs | Ederson, Gundogan, Jesus, Aguero, Angelino, Foden, E Garcia



