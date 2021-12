Liverpool : Avant Chelsea, Klopp annonce 3 nouveaux cas positifs au Covid-19

"Nous avons trois nouveaux cas de COVID-19 dans l'équipe et quelques autres dans le staff, donc ce n'est pas si cool en ce moment. Je ne suis pas (capable de révéler les noms) parce que nous devons encore faire tous les processus, obtenir un PCR approprié et tout ce genre de choses, mais vous verrez après-demain sur la feuille de match. Il sera alors assez clair qui est affecté ou infecté."



"Cela ressemble à une loterie"

Pas encore, mais nous ne savons pas. Nous n'avons jamais eu ce genre d'épidémie appropriée où 10, 15, 20 joueurs l'ont eu. Le staff arrive maintenant de plus en plus souvent, alors comme je l'ai dit auparavant, cela ressemble à une loterie le matin lorsque vous vous tenez là et que vous attendez le résultat", a glissé le coach des Reds. "C'est jour après jour un autre cas. Nous ne savons pas ce que cela donnera dans quelques heures."

Liverpool se trouve devant la nécessité de rebondir. À la recherche de la victoire en Premier League après deux résultats négatifs (nul à Tottenham et défaite à Leicester), les Reds, même si ils comptent un match en moins, accusent un retard de 9 points sur Manchester City. Alors que se profile une belle affiche contre Chelsea, dimanche à Stamford Brige, les joueurs dirigés par Jürgen Klopp devront composer avec quelques absences. Ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur allemand a annoncé 3 nouveaux cas positifs au Covid-19.Malgré cette situation, un éventuel report du match n'est pour le moment pas envisagé. "Consécutivement à la défaite à Leicester, Klopp avait mis en avant son insatisfaction après la performance de ses joueurs. "Ce n'était pas notre plan de donner à City cette chance de s'échapper. Si on rejoue comme ça, ce n'est même pas la peine de penser à les rattraper. Si on joue notre football et qu'on gagne des matchs, on verra... Je n'ai pas vraiment d'explication, et c'est un sujet qui me concerne plus que City". Deux jours plus tard, suite au succès des Citizens à Brentford (0-1), le dixième consécutif pour les joueurs de Pep Guardiola, celui-ci a refusé de juger la course au titre comme terminée. "Chelsea et Liverpool sont plus qu'exceptionnels. L'un est le champion d'Europe et Liverpool a été notre grand rival ces dernières années. Il y a encore 54 points à jouer", a-t-il indiqué en conférence de presse.