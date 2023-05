Liverpool annonce le départ de quatre joueurs, dont Milner et Firmino ! (officiel)

Le renouvellement est en marche à Liverpool. Pour la première fois depuis l’arrivée de Jürgen Klopp en 2015, les Reds ont connu une saison difficile en Premier League. Après un départ cauchemardesque, les coéquipiers de Mohamed Salah sont progressivement montés en puissance pour s’assurer une place en Ligue Europa. Néanmoins, l’entraîneur allemand a bien conscience de la nécessité de régénérer son groupe pour retrouver les sommets.

Ce mercredi, Liverpool a officialisé sur ses réseaux sociaux les départs de quatre joueurs majeurs. Roberto Firmino, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keïta, tous en fin de contrat, vont quitter le club à l’issue de la saison. Ces derniers ont participé au titre en Premier League en 2020, ainsi qu’au sacre en Ligue des Champions un an plus tôt. La fin d’une ère.

We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.



Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season.