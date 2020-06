Liverpool : Anfield fermé pour la fin de saison à cause des célébrations des supporters ?

Joint statement from LFC, Merseyside Police and Liverpool City Council.

Le comportement des supporters pose problème

Après 30 ans d’attente, les fans de Liverpool ont pu exulter ce mercredi. Les Reds ont, en effet, acquis leur premier titre de champion d’Angleterre depuis 1990 à la suite de la défaite de Manchester City face à Chelsea. Des célébrations qui se sont multipliées ces derniers jours et, dans un contexte de pandémie de coronavirus, ne sont pas bien accueillies. Dans un communiqué commun publié ce samedi, le club, la police du Merseyside et le Conseil Municipal de Liverpool ont rappelé que des manifestations de cet ordre pourraient accélérer la propagation de la maladie dans la population alors qu’une deuxième vague est toujours possible. De plus, afin de calmer les esprits, une parade pourra être organisée pour fêter les nouveaux champions d’Angleterre dans les rues de Liverpool dès « qu’il sera sans risque de le faire ».S’il y a une volonté d’apaisement de la part de la mairie et de la police de Liverpool, une autre autorité n’est, semble-t-il, pas du même avis. En effet, selon le tabloïd britannique The Sun, le Ground Safety Advisory Group (GSAG), qui est chargé de veiller à la sécurité des installations notamment sportives, pourrait prendre la décision de révoquer l’autorisation accordé au stade d’Anfield, qui permet l’organisation des matchs du Liverpool FC, si les supporters ne cessent pas de se regrouper dans les rues pour célébrer le titre de leur équipe. Wendy Simon, chef du GSAG, a demandé aux fans du club d’« appliquer avec fermeté les directives de distanciation sociale liées à la pandémie de Covid-19 ». Si une telle décision devait être prise par cette autorité, les trois derniers matchs des Reds à domicile, face à Aston Villa, Burnley et Chelsea, devraient être disputés dans une autre enceinte qui reste à déterminer. Une décision qui serait un choc pour les nouveaux champions d’Angleterre.