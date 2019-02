Liverpool: Alisson, une stat désastreuse

Alors qu'il a encore concédé un nouveau but lors du nul concédé par Liverpool, ce lundi face à West Ham (1-1, 25e journée), Alisson ne parvient plus à être décisif devant la cage des Reds.

Le portier liverpuldien a ainsi encaissé 7 buts sur les 11 derniers tirs des équipes adverses depuis le 1er janvier dernier. Aucun gardien d'une équipe du Top 6 actuel, du côté de la Premier League, n'a pris plus de buts que lui en 2019.

Alisson has now conceded from 7 of the 11 shots on target he has faced in 2019 in the Premier League.



No 'Big Six' keeper has conceded more PL goals than him this year. pic.twitter.com/qNDf7tWEuV