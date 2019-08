Alisson s'est fait mal en frappant une sortie de but vendredi soir, lors du match de reprise en Premier League entre Liverpool et Norwich. Le gardien brésilien, qui s'est immédiatement mis au sol, est sorti en boitant et a dû céder sa place à Adrian à la 38e minute de jeu. Le portier espagnol vient de s'engager en début de semaine, en provenance de West Ham.