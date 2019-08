Liverpool: Alisson pourrait manquer au moins un mois

Sorti sur blessure lors de la victoire de Liverpool contre Norwich, vendredi soir (4-1) lors de la première levée de Premier League, Alisson devrait être absent au moins un mois.

The Sun annonce ce samedi que le portier international brésilien pourrait manquer entre quatre et huit semaines de compétition. Une fourchette qui le prive de la Supercoupe d'Europe ce mercredi contre Chelsea, mais également du choc contre Arsenal le 24 août et possiblement la rencontre de championnat contre les Blues le 22 septembre.

Si la blessure au mollet persiste au-delà du premier mois, le meilleur gardien de la dernière Copa America manquera même la première journée de la Ligue des champions.

As things stand #LFC expecting to be without Alisson Becker for between 4 and 8 weeks depending on how quickly he heals. Club working on having Andy Lonergan on the bench for the Super Cup with Adrian starting.