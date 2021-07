Trent Alexander-Arnold a signé un nouveau contrat avec Liverpool, a annoncé le club ce vendredi. L'épopée du défenseur chez les Reds se poursuivra jusqu'en 2025, apprend-on auprès de la formation du Merseyside. "Je suis honoré d'avoir l'opportunité et d'avoir la confiance du club pour une prolongation, donc c'était une évidence pour moi", a déclaré Alexander-Arnold à Liverpoolfc.com. "L'état dans lequel se trouve le club est une bonne option pour moi. Prolonger et m'assurer que je suis ici plus longtemps est toujours une bonne chose. Je suis comblé. C'est le seul club que j'aie jamais vraiment connu, donc prolonger pour être ici plus longtemps est incroyable pour moi et ma famille", a aussi glissé le défenseur anglais.

"Un moment de fierté"

"C'est un moment de fierté pour moi. Comme je l'ai déjà dit, recevoir la confiance du club et du personnel est un sentiment incroyable. Je pense que j'ai accompli tellement de choses, j'ai réalisé tellement de rêves et d'objectifs et que je n'aurais jamais pensé pouvoir réussir. Je vis ce rêve tous les jours", a-t-il ajouté. Pour rappel, Alexander-Arnold, formé chez les Reds totalise aujourd'hui 179 apparitions avec l'équipe première du club anglais.