Une pluie de buts, des sourires, des larmes de joie et une célébration grandiose malgré l'atmosphère singulière d'un stade vide : Liverpool se souviendra longtemps de ce 30e titre fêté après une victoire spectaculaire contre Chelsea (5-3), à Anfield, mercredi soir. Un homme a encore crevé l'écran dans les rangs des Reds : Trent Alexander-Arnold. Auteur d'un coup-franc sublime, le latéral droit s'est également signalé par ce qui s'apparente à sa spéciale, un centre millimétré et décisif, cette fois-ci pour Roberto Firmino.

Alexander-Arnold bat son propre record

Avec cette nouvelle offrande, Alexander-Arnold cumule 13 passes décisives sur cette saison 2019-20 en Premier League. Un record puisqu'aucun défenseur n'avait délivré autant d'assists sur une saison dans l'histoire du championnat anglais. Et pour souligner un peu plus sa performance, "TAA" est parvenu à battre... son propre record après avoir totalisé 12 passes décisives la saison passée. L'autre latéral titulaire du LFC, Andy Robertson, a quant à lui signé 11 passes décisives cette saison, un chiffre identique à celui du dernier exercice. Au total, les deux compères affichent donc un bilan de 47 passes décisives en deux ans à l'échelle d'un championnat national... Vertigineux.