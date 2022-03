Largement considéré comme l'un des meilleurs latéraux droits de tous les temps, Dani Alves a exprimé son respect pour la nouvelle génération, notamment la star de Chelsea Reece James et Achraf Hakimi du PSG. Il apprécie également un défenseur de Liverpool.

Dani Alves désigne ses héritiers

"J'admire beaucoup Trent Alexander-Arnold", a déclaré Alves à l'édition de mai du célèbre magazine FourFourTwo. "C'est un footballeur fantastique - ce gars a des compétences de classe mondiale. J'aime aussi regarder Reece James et Achraf Hakimi. Ils mélangent force et technique et sont également de grands joueurs. Tous les trois ont évidemment des caractéristiques et des styles différents - mais ils savent tous comment faire le travail."