Liverpool: Adrian met la pression sur Alisson

A peine arrivé en remplacement de Simon Mignolet, au poste de second gardien de Liverpool, Adrian a amicalement mis la pression sur le titulaire du poste, Alisson.

"Je viens plein d'ambition et j'arrive ici avec l'intention de tout gagner, a déclaré le transfuge de West Ham sur le site officiel du club. Je vais pousser 'Ali' dès la première minute et je suis sûr que cela nous aidera à devenir tous les deux meilleurs."

L'Espagnol de 32 ans était libre de tout engagement après avoir résilié son contrat chez les Hammers. La durée de sa nouvelle association avec les Reds, n'a pas été communiquée.

