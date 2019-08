Liverpool: Adrian finalement titulaire à Southampton

Blessé par un supporter, mercredi soir en Supercoupe d'Europe, le gardien des Reds Adrian est finalement apte pour la rencontre de Premier League opposant Southampton à Liverpool samedi après-midi (16 heures, 2e j.). Le portier espagnol démarre dans le onze de Jürgen Klopp, au même titre que le trio offensif indéboulonnable composé de Sadio Mané, Mohamed Salah et de Roberto Firmino. A noter que l'ancien Monégasque Fabinho démarre sur le banc.

Adrian starts in goal for Liverpool against Southampton. For all the pre-match build-up watch Final Score @BBCRedButton Or online https://t.co/FB8crQyjs2 #bbcfootball pic.twitter.com/LOybfqQw6X

The team news is in!



Here's how #SaintsFC line-up to face #LFC this afternoon in the #PL: pic.twitter.com/UAALbRHRxD