L’inquiétante série d’Alexandre Lacazette (Arsenal)

Mais qu’arrive-t-il à Alexandre Lacazette ? Si brillant avec son précédent club de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant français a beaucoup plus de peine à trouver ses marques avec Arsenal. Et c’est le cas à plus forte raison lors des matchs joués à l’extérieur. Ce dimanche, et en restant muet lors du déplacement à Burnley, il a étiré à environ un an sa période sans la moindre réalisation en déplacement dans le championnat anglais. La dernière fois c’était le 9 février 2019 (Huddersfield), soit il y a exactement 358 jours.



Lacazette est dans le dur et c’est toute l’équipe d’Arsenal qui patine et accuse le coup. Les Gunners n’ont remporté qu’un seul match en championnat depuis que Mikel Arteta s’est installé à leur tête. Et il n’y a encore eu aucun succès hors de leurs bases. Pierre-Emerick Aubameyang incarnait le meilleur atout de cette formation, avec neuf buts lors des rencontres « away ». Mais, avec la présence de Lacazette, l’ancien stéphanois est obligé de s’exiler sur un côté et son rendement est nettement moins étincelant en position excentrée. Un problème sur lequel Arteta ne manquera certainement pas de se pencher avant la prochaine sortie loin de l’Emirates.