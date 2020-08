Lille : Manchester United arrive pour Gabriel

Courtisé par de nombreux clubs européens après sa bonne saison avec les Dogues, le Brésilien de 22 ans disposerait d’un bon de sortie cet été. Selon les informations de RMC Sport, les représentants du défenseur central auraient rencontré les dirigeants de Manchester United, lors des derniers jours, en Angleterre. « Tous les jours, mes amis m'envoient des choses : des clubs, beaucoup de clubs... J'en suis content, car mon travail, et tout ce que j'ai fait, est récompensé, a affirmé de son côté l’ancien de Troyes dans une déclaration à France Football. Ça ne fait pas que du bien à moi, mais aussi à d'autres personnes autour. »

« Gabriel a un bon de sortie »

Quelques temps seulement après les départs de Loïc Rémy et Victor Osimhen, les dirigeants du LOSC se préparent donc à récupérer un gros chèque grâce au transfert de l’un des cadres de l’équipe. Un projet de revente de joueurs clairement assumé par les Lillois. « On a d'autres offres sur d'autres joueurs mais on n'a pas discuté avec leurs agents. Avec Gabriel, on discute et on lui a donné un bon de sortie. Il choisira son club dans la semaine », a ainsi confié le patron du LOSC, Gérard Lopez, dans une déclaration au quotidien l’Equipe.