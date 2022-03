90+4' : C'est terminé à Leicester. Il reste encore un match aux Rouge et Noir pour inverser la tendance, jeudi prochain au Roazhon Park. #LEISRFC 2-0 pic.twitter.com/IUmGpYH7bP

Ce but change considérablement la donne pour le Stade Rennais. Servi par Albrighton, auteur de l'ouverture du score à la demi-heure de jeu, Iheanacho a donné un succès plus confortable à Leicester, à la conclusion d'un contre. On jouait le temps additionnel de la seconde période... (90e +3).Ce revers 2-0, subi jeudi soir sur la pelouse des Foxes, va obliger les joueurs de Bruno Genesio à un petit exploit dans une semaine à l'occasion du huitième de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Le contrat est rude en effet : gagner au Roazhon Park par trois buts d'écart pour s'assurer une place en quart de finale.Des regrets nourris également par l'occasion de Terrier, qui a fait face à un Schmeichel inspiré (74e), et celle de Tait, dont la frappe tutoyait le cadre défendu par le gardien de but danois (79e) des champions d'Angleterre 2016.