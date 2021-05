Arsenal a été éliminé de l'Europa League au stade des demi-finales contre Villarreal, équipe coachée par l'ancien boss des Gunners, Unai Emery. Le club londonien a chuté sur un score cumulé de 2-1 après avoir concédé le nul 0-0 lors du match retour à l'Emirates Stadium. Capitaine des Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang déplore que les Londoniens n'avaient le niveau requis pour atteindre la finale. Aubameyang a aussi évoqué la malchance d'Arsenal, qui avait touché les montants à deux reprises.

Aubameyang évoque la malchance

"Nous avons eu du mal à trouver notre rythme en première mi-temps et n'avons pas posé assez de problèmes à Villarreal", a confié Aubameyang à Arsenal TV avant la rencontre de Premier League contre West Brom, ce dimanche. "Et quand nous avons eu une occasion, la chance n'était pas là pour nous, comme quand j'ai touché le poteau avec la volée et ensuite la tête en deuxième mi-temps. Je pense que nous avons commencé la deuxième mi-temps avec plus d'énergie et que nous les avons mis sous pression, mais nous n'avons pas pu maintenir cette volonté et finalement, nous n'avons pas trouvé le chemin contre Villarreal. Je pensais que ma tête était dedans quand elle a touché le poteau, mais ça ne s'est pas produit. Comme je l'ai dit, nous sommes vraiment contrariés d'être éliminés de la compétition à ce stade, pour nous, pour le club et surtout pour vous, les supporters", a regretté l'international gabonais.