Liverpool est actuellement sur une autre planète. A l’exception du match de Carabao Cup perdu par les jeunes contre Aston Villa, les Reds restent sur une série de 33 matchs consécutifs sans défaite. Une incroyable série réalisée entre une Premier League très concurrentielle et une Ligue des Champions très relevée. Si cette série a tenu dans l’embouteillage des matchs hivernaux, continuera-t-elle lors du marathon printanier ? C’est le grand défi de Jürgen Klopp. Pour espérer remporter un titre national qui fuit Liverpool depuis 1990 et conserver un titre continental arraché l’an passé, l’entraîneur allemand va devoir garder son groupe concerné. Pas une mince affaire. Car c’est bien dans les prochaines semaines que la fatigue risque de se faire ressentir du côté d’Anfield. Si Sadio Mané ou Mohamed Salah ont déjà manqué quelques matchs sur blessure, Roberto Firmino et Virgil van Dijk ont participé respectivement à 43 et 40 rencontres depuis le 14 août.

Des chiffres ahurissants pour des joueurs qui avaient été impliqués dans la Ligue des Nations et la Copa America jusqu’à tard durant l’été. Toute cette débauche d’énergie pour continuer d’enchaîner les victoires pourraient ne pas être sans conséquence. Tout comme la motivation d’un groupe qui gagne tout. Même si Jürgen Klopp avoue qu'il « n'a jamais vu une telle régularité », cette série se terminera à un moment mais quand ? Tout est question de priorité sur les rives de la Mersey. Les coéquipiers de Trent Alexander-Arnold vont-ils préférer le miracle de finir la saison sans avoir perdu le moindre match et rejoindre Arsenal dans l’histoire de la Premier League ou le rêve de conserver une Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire.

La discipline adverse comme principal piège sur la scène européenne ?



Les compétitions européennes font partie de l’ADN des Reds. Le parcours de l’an passé en est la preuve. Pour retourner à Istanbul et y briller comme en 2005, les hommes de Jürgen Klopp vont avoir une foule de prétendants à écarter. Contrairement à un championnat où ils sont seuls au sommet, ils vont devoir repousser l’Atlético Madrid dès les huitièmes de finale qui commencent ce mardi. Un challenge relevé. Les Colchoneros n’ont plus que cette compétition à jouer pour espérer remplir l’armoire à trophées à la fin de la saison. Surtout, cette double-confrontation va offrir une véritable opposition de style entre le gegen-press de Jürgen Klopp et la rigueur défensive de Diego Simeone.

Cette saison, comme l’an passé, les Scousers ont prouvé qu’ils pouvaient tomber sur la scène européenne face à des équipes très disciplinées. Naples a joué ce rôle lors de la première journée de la phase de poules alors que Carlo Ancelotti était encore là pour donner une leçon à Klopp. Diego Simeone va-t-il pouvoir réaliser le même coup ? C’est tout l’enjeu de ce duel prévu au Wanda Metropolitano. Même si à domicile, les partenaires de Fabinho peuvent compter sur l’incroyable soutien d’Anfield pour faire perdurer une invincibilité qui semble sans fin. Liverpool a plusieurs séries records à entretenir comme si le club se trouvait sur plusieurs planètes à la fois. C’est peut-être ça la recette miracle de leurs succès.



Simeone : ''Le Liverpool de Klopp va rester dans l'histoire''