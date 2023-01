Lewis Hamilton prochain propriétaire de Manchester United ?

Après s'être fait doubler par Todd Boehly il y a un peu moins d'un an lorsque l'Américain rachetait Chelsea à Roman Abramovitch, Lewis Hamilton ne baisse pas les bras. Le pilote de Formule 1, qui souhaite désormais prendre les commandes d'un club de football, accélère pour devenir le propriétaire de Manchester United. En effet, selon The Mirror, le Britannique serait prêt à rejoindre un consortium pour racheter le club mancunien. Le média anglais précise que si la famille Glazer, à la tête des Red Devils depuis 2005, avait totalement exclu une vente ces dernières semaines, elle serait désormais prête à écouter les offres.

Manchester United pourrait donc tomber entre les mains de Lewis Hamilton, qui avait déclaré il y a quelques semaines « Je veux travailler de plus en plus en tant que propriétaire de club, car je pense qu’il y a beaucoup trop peu de propriétaires d’équipes noirs dans le sport. » précisait-t-il chez nos confrères d'outre-Manche. Grand ami de Jim Ratcliffe, dirigeant de United, une collaboration entre les deux hommes à la tête du club est une hypothèse de plus en plus crédible.