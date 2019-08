Les Spurs déjà dans le dur

Everton qui perd sur le terrain d'Aston Villa (2-0), puis Manchester United dominé à domicile par Crystal Palace (1-2), et maintenant Tottenham... Cette 3e journée de Premier League a offert des surprises qui ont peut-être permis à quelques pronostiqueurs avisés d'empocher de l'argent frais. De la fraîcheur, les Spurs ont en incontestablement manqué ce dimanche, à l'heure d'accueillir Newcastle United en match décalé de cette levée peu orthodoxe. Ils ont aussi manqué de créativité et d'inspiration pour venir à bout de la générosité adverse. Pourtant, la troupe de Steve Bruce semblait bonne à prendre, elle qui avait concédé deux défaites sur ses deux premières rencontres de championnat.

A contrario, les Londoniens restaient eux sur une prestation encourageante sur les terres du champion sortant, Manchester City (2-2), réussissant notamment à recoller par deux fois au score. Mais le visage affiché par les coéquipiers de Hugo Lloris a été tout autre en cette fin de semaine. Comme un symbole, Harry Kane, l'habituelle terreur des surfaces de réparation, a traversé la partie tel un fantôme, ratant notamment une opportunité en or dans les dix dernières minutes, bien servi par un Moussa Sissoko toujours aussi impliqué et combatif mais qui n'aura pas réussi, cette fois, à emmener les siens dans son sillage.

De son côté, le buteur anglais nourrira sans doute quelques regrets après avoir vu l'arbitre Mike Dean, et avec lui les officiels chargés de la VAR, lui refuser un penalty qui paraissait assez évident... Mais finalement, Tottenham, réellement maladroit et amorphe, ne méritait pas beaucoup plus de cette rencontre. En face, la générosité des joueurs de Newcastle United a donc été récompensée, avec un but décisif à mettre au crédit d'une recrue estivale, Joelinton (27e). Une bonne nouvelle accompagnée d'une mauvaise, puisque le Français Allan Saint-Maximin, qui fêtait pour l'occasion sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs, a lui été contraint de sortir peu après le quart d'heure de jeu (17e), vraisemblablement touché aux ischio-jambiers de la cuisse droite.