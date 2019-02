Les Reds frustrés à Old Trafford

Clairement, Liverpool ne peut pas s’en contenter de la course au titre… Dimanche à Old Trafford, les Reds ont pris un point contre Manchester United (0-0), ce qui leur permet de reprendre la tête de la Premier League avec une longueur d’avance sur City. Mais les hommes de Jürgen Klopp n’ont pris qu’un point, justement, alors qu’ils étaient clairement venus chercher une victoire dans ce derby du Nord-Ouest de l’Angleterre.

Les Liverpuldiens ont essayé de maîtriser la partie en jouant dans le camp adverse, pour une possession de balle finale de 65%. Mais ils ont été très peu dangereux, comme le symbolisent leurs 7 tirs tentés pour un seul cadré. David De Gea n’a eu aucune parade à faire et pour cause. Mohamed Salah était notamment noyé dans la défense rouge adverse. Roberto Firmino blessé en première période (31e), Daniel Sturridge ne s’est pas montré plus dangereux. Et Xherdan Shaqiri, lancé en fin de match (72e), n’a pu apporter de second souffle à son équipe.

En face, les Red Devils ont défendu avec beaucoup de sérénité, mais ont eu du mal à ressortir la balle, d’autant qu’ils ont perdu trois joueurs en 20 minutes ! Ander Herrera et Juan Mata cédaient leur place en l’espace de quelques instants (21e et 25e), puis Jesse Lingard, lancé à la place du 2e cité, a également dû quitter la pelouse sur blessure (43e). L’ailier anglais venait de rater une énorme occasion en butant sur Alisson (40e). Paradoxalement, MU, de son côté, se contente largement de ce point, même s’il cède la 4e place à Arsenal.