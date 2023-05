Les nominés pour le titre de meilleur joueur de Premier League sont connus !

Qui succèdera à Kevin De Bruyne ? Alors que la saison de Premier League touche à sa fin, l’organisation a dévoilé les noms des différents joueurs en lice pour décrocher le titre de meilleur joueur de la saison. Erling Haaland, auteur d’une première année exceptionnelle en Angleterre, fait figure de grand favori. Il faut dire que le Norvégien a battu de nombreux records, inscrivant notamment 36 buts en championnat. De son côté, De Bruyne pourrait conserver son trophée après avoir été une nouvelle fois l’un des grands artisans de l’excellente campagne de Manchester City.

Haaland largement favori



Après avoir longtemps tenu tête aux Citizens dans la course au titre, Arsenal place deux joueurs. Bukayo Saka et Martin Odegaard sont ainsi nominés, tout comme Harry Kane, encore précieux avec Tottenham. Marcus Rashford et Kieran Trippier complètent la liste. Le latéral a grandement participé à la belle saison de Newcastle, troisième de Premier League. Le vainqueur sera désigné par un panel d’expert ainsi que par les votes du public. Le lauréat sera dévoilé le 27 mai prochain.