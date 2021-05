Les louanges de Ferguson à Bruno Fernandes

Depuis son arrivée à Old Trafford en janvier 2020 en provenance du Sporting CP, Bruno Fernandes ne cesse d'émerveiller les supporters de Manchester United. Le milieu de terrain de 26 ans est d'ailleurs en tête du classement des buts et des passes décisives des Red Devils cette saison, ce qui a notamment permis aux Mancuniens de signer la deuxième place en Premier League et de composter une place en finale de l'Europa League face à Villarreal.

"Le joueur qui manquait à United"

Et Sir Alex Ferguson n'en a pas perdu une miette, lui qui a salué les prestations du milieu lusitanien et qui pense que son apport est unique. "Il a été fantastique", a louangé l’Écossais au micro de BBC Radio Manchester. "Il a marqué des buts importants et même lorsqu'il tire ses penalties, il est très, très confiant à leur sujet et je ne peux même pas penser à un gardien de but qui se soit montré capable de stopper ses tirs au but. Il est calme, ses tirs de l'extérieur de la surface sont toujours une menace et il a ce dont United a vraiment besoin ces dernières années, avec sa capacité à faire une passe dans le dernier tiers. Il ouvre les défenses et je pense que c'est important." Bruno Fernandes a réussi 28 réalisations et effectué 17 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Cela valait bien quelques compliments du big boss...