Les chiffres fous du début de saison d'Haaland en Angleterre

Le cyborg. Erling Haaland, auteur de son... 4e triplé de la saison lors de la 21e journée de Premier League pour Manchester City (3-0 contre Wolverhampton), n'en finit plus de poser son empreinte et la force de son surnom en Angleterre. Le Norvégien de 22 ans, arrivé de Dortmund cet été, est impressionnant. Son adaptation expresse est donc et également celle d'une ligne de statistiques bluffante.

Erling Haaland, des records à la pelle pour se 1ere saison de Premier League ?

Tout d'abord, la machine à buts a inscrit sa 25e réalisation de la saison, en 19 matches. Déjà deux de plus que Mohamed Salah et Heung-Min, les co-meilleurs buteurs du championnat l'année dernière. Ensuite, avec ce total, il n'est qu'à neuf longueurs du record sur une saison anglaise, détenu conjointement par Alan Shearer et Andy Cole (Blackburn et Newcastle, 34 buts), à une époque où chaque exercice comptait 42 rencontres. Enfin, depuis que la PL est une division à 20 équipes, c'est Salah qui en comptabilise le plus sur une saison, avec 32 unités.

A sept longueurs de l'Egyptien, Erling Haaland a encore 18 rencontres pour égaler, dépasser et/ou exploser cette barrière récente... Et qui sait, peut-être que le Norvégien pourra aller chercher le record absolu de Dixie Dean, auteur de 60 buts avec Everton en 1927-1928, dans un championnat à 22 équipes ? Après, tout, quand on s'appelle le cyborg, rien ne paraît irréalisable.