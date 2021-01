Leroy Sané remercie Guardiola

Leroy Sané n’évolue plus à Manchester City, mais il n’oublie rien de son passage chez les Sky Blues. Et, surtout, il garde en mémoire l’excellente relation qu’il avait avec Pep Guardiola. L’international allemand estime avoir beaucoup appris sous les ordres du technicien catalan et il ne s’est pas privé pour le rappeler à l’occasion d’un entretien accordé à Der Spiegel.

« Il m'a élevé à un tout autre niveau, a commencé par déclarer Sané. Principalement en travaillant sur de petites choses: avec quel pied dois-je prendre le ballon dans quelle situation et comment? Quelle est la meilleure action pour m’ouvrir les espaces? D'autres entraîneurs vous le disent aussi, mais lui fait vraiment fait tous les jours jusqu'à ce que, à un moment donné, j'ai un petit homme dans l'oreille avec sa voix qui me disait quoi faire, quand et comment. »

Sané redevable à Guardiola

Sané est très reconnaissant envers son ancien coach. Pour lui, ce dernier incarne la perfection car il en veut toujours plus de ses hommes, même lorsque chacun se donne déjà au maximum. « Il ne s'arrête pas quand il voit que vous vous êtes amélioré. Il trouvera quelque chose de nouveau sur lequel travailler sans relâche. Si je n'avais pas rejoint Manchester, je n'aurais probablement pas atteint ce niveau », a-t-il ajouté.

Sané est resté quatre saisons à City, disputant un total de 135 buts et marquant 39 buts. N’était-ce les graves blessures qu’il a contractées durant cette période, son bilan statistique aurait pu être nettement supérieur.