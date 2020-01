Leroy Sané (Manchester City) est de retour à l’entrainement

Bonne nouvelle pour Manchester City et tous ses supporters. Leroy Sané, le milieu offensif des Eastlands, était présent ce mardi au centre d’entrainement pour effectuer une séance collective avec le reste de ses partenaires. L’international allemand effectuait son grand come-back, alors qu’il était arrêté depuis le mois d’aout dernier et une rupture des ligaments croisés du genou subie à l’occasion du Community Shield.

Leroy Sané devrait être apte pour la reprise de la C1

La date du retour à la compétition de l’ancien joueur de Schalke 04 reste encore méconnue. Cependant, on peut imaginer qu’elle est imminente. Le staff des champions d’Angleterre table probablement sur la mi-février afin que Pep Guardiola bénéficie d’une option supplémentaire en attaque à l’occasion du choc très attendu contre le Real Madrid en Ligue des Champions (26 février). A noter que le retour de Sané fait suite à celui d’Aymeric Laporte. Le Français vient également de reprendre au bout de trois mois de repos forcé.