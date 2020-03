L'équipe type de Premier League

Gardien



Le choix de Bernd Leno peut être sujet à débat, mais le gardien d'Arsenal n'a cessé de maintenir les Gunners du mieux qu'il pouvait. Surtout, il peut briller grâce à la faiblesse de sa défense.

Défenseurs

🇬🇧 #PremierLeague

🎙 Liverpool privé de titre ? Van Dijk, impuissant, attend ''les décisions'' pic.twitter.com/obPLwCtmRO

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 12, 2020



Milieux

3 - Kevin De Bruyne 🇧🇪 est devenu le 1er joueur à délivrer au moins 15 passes décisives lors de 3 saisons différentes de Premier League. Génie. 🎯 pic.twitter.com/YhtvbfNGs6

— OptaJean (@OptaJean) January 22, 2020



Attaquants

L'ampleur de la surprise du non-match deà Watford (3-0), pour la première défaite de Liverpool cette saison, veut tout dire sur le reste de ses performances depuis le mois d'août, dans la lignée de son année précédente. Focus également sur, l'arrière droit de Wolverhampton qui a réussi 29 excellentes premières journées, ainsi que surqui maintient une vraie régularité à Crystal Palace.et, au fur et à mesure des saisons, sont devenus les hommes de base du milieu de terrain de Manchester City. Et si les résultats sont plus difficiles, c'est surtout la comparaison de Liverpool qui pose problème. Le Belge comme l'Algérien continuent de survoler très régulièrement leur sujet. A Tottenham,mérite une citation pour la globalité de ses performances, surtout au moment de l'arrivée de José Mourinho. Enfin, tout le monde ou presque s'arrache, absolument pas à sa place au sein d'un Aston Villa en perdition.Le retour de la sensation Leicester porte invariablement le même nom, encore et toujours : celui de, meilleur buteur du championnat avec 19 réalisations. Un peu comme Leno à l'autre bout du terrain, Pierre-Emerick Aubameyang est aussi l'arbre qui cache souvent la forêt à Arsenal. Enfin, puisqu'il ne serait pas très sérieux de ne pas inclure un attaquant de Liverpool, c'estqui semble un peu au-dessus cette saison.