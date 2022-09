Lens : Haise courtisé par Brighton

Il est difficile de parler de hasard tant la saison du RC Lens est jusqu'ici une réussite. 3ème du classement de Ligue 1 après 7 journées à seulement 2 longueurs du PSG et de l'OM, le club nordiste affiche une maîtrise collective élevée sous la direction de Franck Haise. Ce dernier a su prendre en charge le club en Ligue 2 en février 2020 (à la place de Philippe Montanier) et le faire monter dans l'élite du football français avec des classements identiques lors des 2 derniers exercices (7èmes). Ce mercredi, la régularité de son travail a trouvé un écho du côté de la Premier League, comme l'informe Le Guardian.

Haise n'est pas le favori