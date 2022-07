Lenglet, un rebond prometteur

On a connu pire comme sas d'aération. Englué dans un statut de remplaçant au FC Barcelone, Clément Lenglet devrait retrouver un air vivifiant et du temps de jeu à Tottenham, et rejoindre son compatriote tricolore Hugo Lloris. Le défenseur central se soumettait vendredi aux traditionnels tests médicaux préalables à sa signature en faveur de l'un des clubs importants de Londres et de la Premier League, indiquent les médias britanniques.

Lenglet, cinquième arrivée

Le joueur de 27 ans, 15 sélections avec les Bleus, sera prêté une saison dans l'effectif d'Antonio Conte. Le manager italien des Spurs devrait utiliser le gaucher dans une défense à trois, suppose 90mn.

Dans ce mercato estival, Tottenham a déjà enregistré les arrivées d'Ivan Perisic, Yves Bissouma, Fraser Forster et Richarlison.