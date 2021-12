Leicester - Rodgers : "Une performance héroïque"

"Dans le football, c'est vous qui écrivez votre propre histoire"

. Sur le plan statistique, c'est la première fois en 29 matchs que Liverpool n'a pas marqué. Le coach des Foxes, Brendan Rodgers, a salué la prestation d'ensemble réalisée par son groupe. "Au vu du contexte de cette rencontre, après notre match dimanche (défaite 6-3 à Manchester City) les joueurs ont livré une performance héroïque. Surtout si l'on prend en compte le temps de récupération qu'ils ont eu. Après avoir affronté Manchester City, ils ont joué contre l'équipe la plus physique de notre Championnat", a-t-il souligné en conférence de presse d'après-match.Éliminés en quarts de finales de la League Cup par les Reds le 22 décembre (3-3 ; 5 tirs au but à 4), les joueurs de Brendan Rodgers ont su faire mentir les pronostics aux yeux du natif de Carnlough. "On ne garde pas sa cage inviolée contre Liverpool sans le travail de tout le monde. Après le match extrêmement fatigant face à Manchester City, les joueurs ont été héroïques aujourd'hui (mardi, ndlr), pour ne pas encaisser de but et décrocher la victoire..., a souligné le coach. Avant de recevoir Norwich, lanterne rouge du classement, Leicester se situe à la 9ème position de Premier League et peut espérer enclencher une nouvelle dynamique dans le Championnat d'Angleterre. À la condition, bien sûr, de s'imposer le 1 janvier prochain.