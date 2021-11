Leicester : Le Real se penche sur Ndidi

Les Merengue voient le joueur de 24 ans comme l'héritier à long terme de Casemiro dans leur milieu de terrain. Ndidi, international nigérian, a été signé par Leicester pour remplacer N'Golo Kanté lorsque celui-ci a été débauché par Chelsea en 2016. Depuis lors, il est devenu un élément incontournable de leur milieu de terrain et s'est forgé un nom comme l'un des meilleurs ramasseurs de balles de la Premier League. On s'attend à ce qu'il faille débourser environ 60 millions d'euros pour le recruter.

De la concurrence pour Ndidi

Madrid a cependant de la concurrence pour ses services. Manchester United le suivrait également de près, le considérant comme l'homme qui pourrait combler son milieu de terrain poreux. Leur intérêt est si prononcé qu'ils pourraient le recruter en janvier, en devançant Madrid dans le processus. Les chiffres et les stats du joueur justifient son prix, même si sa contribution offensive n'est pas très importante, hormis sa capacité à utiliser le ballon de manière ordonnée.