Leicester City s’impose à Aston Villa et garde le rythme

EIGHT PREMIER LEAGUE WINS IN A ROW.

— Leicester City (@LCFC) December 8, 2019

Vardy s’envole

Leicester prend ses distances avec Manchester City. Encore convaincants sur la pelouse d’Aston Villa (1-4), les Foxes ont décroché un huitième succès consécutif toutes compétitions confondues. Les hommes de Brendan Rodgers, deuxièmes de Premier League à huit points du leader Liverpool, dont le rythme est infernal, prennent surtout six unités d’avance sur les Skyblues, battus dans le derby de Manchester.Une nouvelle fois, Leicester a été emmené par Jamie Vardy, auteur d’un nouveau doublé pour porter à 16 son nombre de buts inscrits en Premier League cette saison. James Maddison, le maître à jouer des Foxes, a lui délivré deux passes décisives. Leicester n’a plus perdu depuis son déplacement à Anfield (2-1), le 5 octobre dernier. Et pourrait bien devenir la deuxième force du championnat, alors que les hommes de Pep Guardiola ont semblé lâcher prise ces dernières semaines.