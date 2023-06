Leeds se sépare déjà de Sam Allardyce

Passage éclair pour Sam Allardyce. En mai dernier, Leeds a tenté un dernier coup de poker pour essayer de se maintenir en Premier League. Javi Garcia, engagé début février, a été renvoyé au bout de 12 matches. Pour sa succession, les Peacocks ont fait appel à l’ancien sélectionneur de l’Angleterre, habitué des opérations sauvetages. Seulement, « Oncle Sam » n’aura pas réussi à mission, avec un nul et trois défaites en quatre rencontres. Par conséquent, Leeds a terminé l’exercice à la 19ème place et devra repartir en Championship la saison prochaine, avec un nouvel entraîneur.

Allardyce préfère partir

Dans un communiqué, le club a annoncé le départ de Sam Allardyce, d’un commun accord. Ce dernier s’en est expliqué sur le site officiel de Leeds : « à ce stade de ma carrière, je ne suis pas sûr de pouvoir m'investir dans ce projet qui concerne le long terme. Je souhaite au club tout le succès possible et un retour en Premier League ». Reste désormais à connaître le nom de son successeur.

#LUFC and Sam Allardyce can confirm that both parties have mutually agreed for Sam’s spell at the club to end following the completion of the 2022/23 season