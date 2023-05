Leeds : Sam Allardyce débarque officiellement chez les Peacocks

Sam Allardyce débarque à Leeds et l'information est désormais officielle. Dans les tuyaux depuis quelques heures, l'arrivée d'Allardyce a été officialisée par Leeds qui a donc décidé de nommer le coach de 58 ans après avoir mis Javi Gracia à la porte. Tandis que ce dernier avait remplacé Jesse Marsch durant la saison, il ne terminera pas cet exercice 2022-2023 et les dirigeants des Peacocks ont décidé de faire appel à Allardyce en vue de la mission maintien. Car Leeds est actuellement à la 17e place de Premier League et doit absolument empocher des points pour s'éloigner de la zone rouge.

Allardyce a été nommé jusqu'à la fin de la saison, alors que Leeds a encore quatre matchs à disputer. Les Peacocks affronteront Manchester City à l'Etihad Stadium ce samedi et le technicien anglais va donc être plongé dans le grand bain directement. Passé par Bolton, Newcastle, Sunderland, West Ham ou encore Everton, Allardyce sort d'une expérience à West Bromwich Albion lors de la saison 2020-2021 où il avait enregistré 15 défaites pour seulement ... 4 victoires. Il va donc devoir rapidement trouver des solutions à Leeds pour maintenir le club dans l'élite.