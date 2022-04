Raphinha est en plein essor en Premier League. Il est la star de Leeds et son nom a été associé à certaines des meilleures équipes du monde, dont le FC Barcelone. Aujourd'hui, la vie lui sourit, mais son enfance à Porto Alegre, au Brésil, était loin d'être simple. L'attaquant, qui est en fin de contrat avec Leeds en juin 2024 et peut jouer dans les trois positions offensives, se souvient de ce qu'était son enfance dans les favelas.

Raphinha n'oublie pas

"C'est quelque chose que vous devez expérimenter, c'est à ça que ressemble la vie dans la favela. Certains de mes amis d'enfance sont morts, d'autres ont été impliqués dans la vente de drogue, tout cela est resté en moi", a-t-il déclaré à Sky Sports. Il ne fait aucun doute que la réalité est très différente de celle du Royaume-Uni et de l'Europe. Dans la favela, vous vous sentez très déconnecté du reste du pays et souvent la façon la plus facile de gagner de l'argent est la mauvaise, il y a un plafond de verre et une incapacité à s'échapper et à aspirer à une vie honnête."