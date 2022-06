Raphinha est la principale cible de transfert du FC Barcelone si Ousmane Dembélé choisit de ne pas signer un nouveau contrat avec le club. L'international brésilien veut rejoindre le Camp Nou et est prêt à attendre, mais il est conscient qu'un transfert ne sera pas facile à réaliser, étant donné qu'il est sous contrat avec Leeds, qui ne veut pas le laisser partir.

Environ 50M€

Le club de Premier League est conscient que Raphinha, estimé à environ 50 millions d'euros, est un joueur très apprécié qui est suivi par le FC Barcelone, ainsi que par d'autres clubs. "J'ai un contrat avec Leeds jusqu'en 2024, donc mon avenir est entre les mains de Deco et de Leeds", a-t-il ainsi déclaré alors qu'il était en sélection avec le Brésil. "Mon esprit est régélé sur l'équipe nationale, sur les prochains matchs et sur mes vacances. J'ai un contrat avec Leeds et cette question devra être discutée avec mon agent. Quand il se passera quelque chose, il me le dira."





