Leeds : Raphinha a déjà conquis Bielsa

Son départ avait laissé tout le monde pantois et sa communication durant toute la saison disputée avec le Stade Rennais, s'était au mieux révélée maladroite. Subtilisé au Sporting Portugal par le club rennais le 1er septembre 2019 pour 20 millions d'euros (plus bonus), le Brésilien ne s'était pas montré hyper emballé par ce transfert dans les colonnes de A Bola à peine un mois plus tard : « J’étais heureux au Sporting, je n’avais pas de raison de vouloir partir, révélait l'ailier droit. Dans ma tête, je devais faire une saison de plus pour m’affirmer, réussir de meilleures statistiques. Mais ce qui est arrivé fait partie du football. Le transfert a été bon pour le Sporting, bon pour moi. Je suis aussi très heureux maintenant à Rennes. » Ouf de soulagement du côté des dirigeants bretons qui grincent tout de même des dents. Au moment de la sortie de l'interview, le natif de Porto Alegre n'a toujours pas marqué ni délivré de passe décisive. Quelques mois plus tard, au bout d'une saison interrompue par le Covid-19, Raphinha dispute au total 30 matchs (toutes compétitions confondues) pour un bilan de 7 buts et 5 passes décisives.



Une fois de plus, lors du début de l'exercice 2020-2021, le Brésilien fait part de ses états d'âme à la presse et à la chaîne de télévision brésilienne UOL Esporte : « Je suis venu en France avec l’envie de toujours progresser. Ça veut dire aussi d’aller dans des plus grands clubs. La Premier League est le championnat le plus fort du monde et j’ai envie de jouer là-bas. » Nouvel épisode difficile à digérer pour Julien Stéphan et l'état-major rennais alors que le club s'apprête à jouer la Ligue des Champions, le rêve de Raphinha selon ses mots. Malgré une longue discussion, après un match contre Reims entre les cadres et le Brésilien, ce dernier semble « résigné et déterminé ». En coulisses, chacun impute les responsabilités de la situation à l'autre. L'ailier droit aurait été peiné de voir le montant du transfert négocié par Rennes (17 millions d'euros plus 6 de bonus) alors que du côté breton, on regrette le choix du Brésilien de céder aux sirènes de la Premier League avec laquelle il a l'opportunité de doubler son salaire. Surtout, c'est son choix, Leeds, un promu, qui interpelle alors que la formation bretonne est engagée en Ligue des Champions. Un épanouissement difficile, une vie casanière où il côtoie peu de monde et Raphinha finit par partir en Angleterre, le 6 octobre dernier.

« Il est puissant et se déplace partout sur la pelouse »

Pour ses premières apparitions sous le maillot du promu, Raphinha dispute 8 minutes contre Wolverhampton (défaite, 0-1) puis 7 minutes contre Aston Villa (victoire, 3-0) sans parvenir à être décisif et est envoyé avec les U23 de Leeds où il marque son premier but contre Norwich (2-0). De retour avec l'équipe première le 7 novembre contre Crystal Palace où il joue une mi-temps (défaite, 4-1), le Brésilien enchaîne deux titularisations contre Arsenal et samedi dernier, contre Everton (1-0). Face à la formation de Carlo Ancelotti, l'ex-Rennais positionné en milieu droit, a marqué son premier but sous les ordres de Marcelo Bielsa d'une balle frappe du gauche de l'extérieur de la surface de réparation. En plus d'ouvrir son compteur avec Leeds, il a donné la victoire aux siens, la 4eme de la saison, désormais 11eme de Premier League. Son entraîneur lui, est conquis par la performance de son nouveau poulain : « Il s'est adapté très rapidement à la Premier League, reconnaît l'ancien coach de l'OM. Victor Orta (le directeur sportif) prévoyait qu'il avait les caractéristiques pour jouer dans ce championnat, il avait donc raison de le choisir. Il est puissant et se déplace sur tout le terrain, donc il inquiète la défense adverse. »



Opposé à Chelsea samedi prochain (21h), Leeds compte bien sur sa nouvelle star brésilienne pour engranger des points au classement.