Comme ce fut le cas à l'Olympique de Marseille (mais beaucoup moins à Lille), Marcelo Bielsa est littéralement adulé du côté de Leeds. Arrivé en 2018 alors que le club évoluait en Championship (D2 anglaise), le stratège argentin a fait remonter les Peacocks en Premier League. Du jamais vu depuis quinze ans (2004). Alors que son contrat prendra fin au mois de juin 2021, Marcelo Bielsa doit encore discuter de son avenir avec sa direction.



Et cette dernière est déjà à pied d’œuvre. Elle envisage le meilleur comme le pire et d'après le Dailymail, le propriétaire, Andrea Radrizzani, travaille à un plan B. Sur CBS Sports, le patron de Leeds l'a d'ailleurs confirmé, même si sa priorité est de conserver Marcelo Bielsa : "S'il reste, nous en serons ravis. Il sait que nous sommes contents de travailler avec lui. Donc c'est à lui de jouer. On attend sa décision mais dans tous les cas, nous analyserons les options et ce qu'il faudra faire si Marcelo ne veut plus être avec nous."

Bielsa, un travail à finir

Andrea Radrizzani semble donc confiant malgré la crainte de perdre le truculent argentin : "On espère qu'il va continuer mais nous préparons tout de même le club au cas où. Je pense que l'équipe n'a pas fini de grandir (et) Marcelo n'a pas fini son travail ici." Pour sa première saison dans l'élite depuis 2004, Leeds est actuellement douzième, avec dix points d'avance sur la zone rouge.