Leeds : Patrick Bamford, buteur d'élite

Depuis le début de la saison, Patrick Bamford a marqué huit buts en Premier League. C'est autant que Pierre-Emerick Aubameyang, Roberto Firmino et Timo Werner réunis. C'est dans la lignée de son excellente saison en Championship, 16 buts et 4 passes décisives en 45 matchs, mais ça reste une surprise. Le joueur de Leeds a été brillant depuis la reprise et prend sa revanche sur une Premier League qui s'est longtemps refusée à lui. Avec ses buts contre Liverpool ou Chelsea et son triplé face à Aston Villa, le buteur de 27 ans a prouvé qu'il avait le niveau pour évoluer dans l'élite du football anglais. Ce n'était pourtant pas gagné quand on se rappelle ces premières expériences à ce niveau...

Formé à Chelsea, lancé en League One Pour s'imposer dans le championnat le plus relevé au monde, le natif de Grantham a pris son temps. Il a eu besoin de s'imposer à chaque niveau pour obtenir sa chance à celui au-dessus. Le joueur formé à Chelsea n'a jamais joué avec le groupe professionnel des Blues. C'est grâce à un prêt au MK Dons qu'il a vraiment pu découvrir le monde professionnel. En League One, le troisième échelon du football anglais, Patrick Bamford a mis ses premiers buts en compétition officielle. Avec 18 réalisations entre novembre 2012 et janvier 2014, l'attaquant s'est fait un nom. Et il a obtenu une chance en Championship. A Derby County d'abord puis à Middlesbrough. Avec Boro, ce pur numéro 9 a été élu joueur de la saison en 2014-2015. Mais jusqu'à cet automne, ça n'avait pas été assez pour s'imposer en Premier League. Ce n'était pourtant pas faute d'avoir essayé.

En échec dans quatre clubs de Premier League Entre l'été 2015 et le printemps 2017, Patrick Bamford a joué pour Crystal Palace, Norwich, Burnley et Middlesbrough sans parvenir à s'adapter à la première division. Dans l'élite, il n'a jamais joué plus de huit matchs pour une de ces équipes et il n'a marqué qu'une fois. L'Anglais appartenait alors toujours à Chelsea. Mais relégué en Championship, Middlesbrough a décidé de l'acheter avant de le vendre à Leeds en 2018. Ce pas en arrière lui a permis de faire un bond de géant en avant. Installé à la pointe de l'attaque des Whites, Patrick Bamford a profité de la confiance de Marcelo Bielsa pour survoler le Championship et enfin confirmer en Premier League. Bien plus en vue que Rodrigo qui a été acheté 30 millions à Valence cet été, l'homme providentiel de Leeds surprend à tous les étages. Et à tous les niveaux, il met tout le monde d'accord avec une efficacité digne des plus grands.