Déjà régulier avec la Selecao, Raphinha est à un niveau que peu d'autres ailiers dans le football peuvent prétendre produire régulièrement. En tant que tel, il a fait l'objet d'un grand intérêt de la part des clubs les plus riches d'Angleterre. Le premier candidat à émerger est bien sûr le FC Barcelone. Selon Sport, les Catalans ont un accord avec le joueur pour un contrat depuis mars. Le point d'achoppement est que le FC Barcelone ne semble pas disposé à payer les 55 millions d'euros demandés par Leeds.

Deco change tout

D'autres clubs, dont Chelsea et Liverpool, ont fait des offres plus élevées d'environ 65 millions d'euros, mais l'insistance de Deco pour que son client attende le FC Barcelone a été déterminante pour maintenir les Catalans dans la course. "Si Deco n'était pas le représentant de Raphinha, il aurait signé à Chelsea ou Liverpool", indique l'article. C'est un thème commun au FC Barcelone cet été, où les Blaugranas doivent compter sur leur influence et leur prestige pour attirer les joueurs, plutôt que sur leur puissance financière.